Messico-Corea del Sud 1-0, vittoria vale qualificazione ai sedicesimi dei Mondiali 2026

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Il Messico batte la Corea del Sud per 1-0 oggi, 19 giugno, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo A dei Mondiali 2026. I padroni di casa si impongono a Guadalajara e, con 6 punti in classifica, conquistano in anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale del torneo. Decisiva la papera colossale del portiere Kim Seung-gyu. L'estremo difensore in uscita perde il pallone per il disturbo di Lee Gi-hyuk, Romo ringrazia e appoggia in rete per l'1-0 al 50'. La Corea del Sud, a cui basta un pareggio col Sudafrica nel terzo match per passare il turno, finisce k.o. al termine di una gara iniziata col piede sull'acceleratore. Al 16', Son va vicinissimo al gol con un tocco morbido che scavalca Rangel e viene disinnescato sulla linea dal salvataggio di Alvarez in rovesciata: tutto inutile, fuorigioco. Il Messico argina le accelerazioni della selezione asiatica, la partita appare bloccata e bisogna aspettare il 41' per vedere una conclusione: Seol Young-woo prova a incrociare, mira sbagliata. A far saltare l'equilibrio, in avvio di ripresa, è il clamoroso errore di Kim Seung-gyu. Il gol di Romo, che approfitta del regalo inatteso, consente ai padroni di casa di impostare un secondo tempo prudente. I padroni di casa chiudono i varchi, il copione della Corea si inceppa: Kang-in Lee cerca più volte l'iniziativa individuale, ma non produce effetti. Il Messico aspetta la chance per colpire di rimessa e all'85' sfiora il raddoppio: Vargas al tiro dal limite, Kim Seung-gyu stavolta è impeccabile e salva. La Corea del Sud ha una doppia chance colossale all'87'. Cho Gue-sung colpisce di testa da posizione vantaggiosa, Rangel salva con una parata miracolosa e concede il bis sul tap-in di Yang Hyun-Jun: salvataggio in extremis, la vittoria e la qualificazione anticipata sono salve. ﻿

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Pubblicato il 19 Giugno 2026