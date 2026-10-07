Messi, i regali per l’addio all’Argentina: dal ‘bracciale della leggenda’ ai cartellini dell’arbitro e… la Coppa America

(Adnkronos) – L’ultima partita di Leo Messi con l’Argentina ha commosso il mondo del calcio. Dopo l’amichevole vinta contro il Benin, il fuoriclasse della Seleccion ha ricevuto una serie di omaggi per celebrare il suo addio alla nazionale. Il primo, abbastanza insolito, è arrivato dall’arbitro della partita. Il cileno Fernando Vejar, visibilmente emozionato per il tributo, si è avvicinato alla Pulce per una stretta di mano e gli ha poi regalato i cartellini con cui ha diretto la partita d’addio del capitano dell’Albiceleste. Anche Alejandro Dominguez, presidente della Conmebol, ha voluto rendere omaggio a Messi, consegnandogli una targa per celebrare i 21 anni di carriera con l’Argentina e una statuetta della Confederazione, simbolo dell'eredità lasciata al calcio sudamericano. Dominguez si è poi palesato di nuovo negli spogliatoi per aggiungere altri doni. Ha consegnato ad Antonela Roccuzzo, moglie del numero 10, una maestosa collezione di libri storici di grande formato, con copertine personalizzate. Volumi che raccolgono l’intera storia di Messi con foto, statistiche e dettagli della sua carriera. Nella dedica, la Conmebol ha incluso anche un pensiero speciale per lei all’interno dello stesso omaggio alla famiglia, sottolineando il suo ruolo accanto a una leggenda.

Messi ha poi ricevuto l’Anello del Campione (in stile Nba), un gioiello personalizzato con il numero 10 per celebrare le sue vittorie. Leo ha poi ricevuto da Dominguez 'il bracciale della leggenda' e una replica della Coppa America: un trofeo più piccolo dell’originale, realizzato in argento con una base in legno. E per chiudere, il pallone ufficiale con cui è stata disputata la finale dell’ultima Coppa America, vinta dall’Argentina contro la Colombia nel 2024, autografato da tutti i suoi compagni della Nazionale.

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Pubblicato il 7 Ottobre 2026