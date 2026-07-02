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Messi e l’Argentina, perquisizioni e controlli ai Mondiali 2026

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(Adnkronos) – Le regole valgono per tutti, anche per Leo Messi e per l’Argentina campione del mondo. Su X rimbalzano i video che documentano i controlli a cui vengono sottoposti i giocatori della selezione albiceleste, che il 3 luglio affronterà Capo Verde a Miami nei sedicesimi di finale dei Mondiali.    I protocolli di sicurezza adottati dagli Stati Uniti nella World Cup non prevedono eccezioni: controlli e perquisizioni scattano anche per i migliori calciatori del pianeta. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 2 Luglio 2026

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