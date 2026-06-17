“Messi doveva essere espulso”, il video e la polemica ai Mondiali

(Adnkronos) – “Messi doveva essere espulso”. Leo Messi firma una tripletta ai Mondiali 2026 e l’Argentina travolge l’Algeria per 3-0 nell’esordio dei campioni del mondo. Il fuoriclasse dell’Inter Miami raggiunge Miro Klose in testa alla classifica dei marcatori ‘all time’ della World Cup con 16 gol in carriera. Le prodezze del numero 10, che compie 39 anni tra una settimana, inpreziosiscono un match caratterizzato anche da due gol annullati per fuorigioco: uno realizzato proprio da Messi in apertura di partita, l’altro realizzato poco dopo dall’Algeria. A giudicare dai tweet che rimbalzano su X, però, all’arbitro e al Var sarebbe sfuggito un episodio potenzialmente fondamentale. Al 31’, sul risultato di 1-0, Messi commette fallo sul difensore algerino Mandi. Il fuoriclasse si scusa e non riceve nessuna sanzione. Per aspiranti arbitri social e haters, però, la stella argentina rifa un pestone all’avversario: “Doveva essere espulso, e un gesto volontario”, la ‘sentenza’ social.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Giugno 2026