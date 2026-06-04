Mesi di trattative e nessuna quadra, maggioranza a rischio al Comune di Foggia

“Non credo che si presenteranno in aula i consiglieri se la verifica politica non si chiude prima della seduta di bilancio”. Anna Rita Palmieri, consigliera del Pd, in vista del voto sul consuntivo fissato per l’8 giugno, è abbastanza convinta di questa premessa. “Non abbiamo chiesto poltrone, ma di accelerare per il bene della città. La sindaca si è detta disponibile, ma bisogna dimostrarlo con i fatti, non solo con le chiacchiere”.

Muovere qualche pedina potrebbe significare cambiare qualche assessore o pensare, come si sta facendo, all’introduzione di un direttore generale.

A sei mesi dall’inizio del possibile rimpasto si è giunti agli sgoccioli e si intensificano gli incontri. Oggi è previsto un ennesimo tavolo di confronto con la sindaca Episcopo, cui parteciperanno, in delegazioni distinte, praticamente tutti i rappresentanti dei gruppi, anche gli indipendenti, secondo qualcuno. Il che non rende facile desumere quale sarà, e se ci sarà, l’agognata “quadra”.

È certamente uno dei nodi politici più astrusi degli ultimi anni, anche perché non emerge una volontà netta dei partiti di cambiare in giunta il proprio assessore o la propria assessora di riferimento. Il M5S forse sarebbe orientato a uno scambio, e quale senso abbia sostituire Lucia Aprile con Simona Mendolicchio, e viceversa, è una questione più o meno chiara solo ai pentastellati stessi. Il Pd non muove foglia in questo senso.

Granitico il gruppo Con: “Con De Santis, Di Molfetta e Amatore, Foggia sta raggiungendo livelli mai visti dal punto di vista culturale”. Parole di Gianni De Rosa, segretario cittadino, che si dice anche sconcertato dalla richiesta di Mino Di Chiara, socialista, di azzerare la giunta. “Per quale motivo?”.

Rassicura, d’altra parte, sulla presenza in aula l’8 giugno: “Ci saremo, e chi non ci sarà se ne assumerà la responsabilità di fronte ai cittadini”.

Ha messo in chiaro tutto, circa la geografia politica, Nando Frattulino, che ha difeso l’assessora Daniela Patano da quelle che sarebbero le mire socialiste sul suo assessorato.

Secondo Italo Pontone, “si sta tirando troppo la corda fino a spezzarla. Speriamo che la sindaca sciolga subito la prognosi”, dice con un linguaggio medico. E si mostra un po’ irritato dal fatto che, per l’ennesima volta, ognuno vada a rappresentare le proprie richieste per poi tornare senza aver risolto nulla.

Ma adesso gli impegni consiliari sembrano davvero le colonne da varcare, a patto che ci siano i numeri in aula. “Non so se si terrà il consiglio, ho qualche dubbio. Se saltasse la seduta, il prefetto richiamerebbe la sindaca, dato che il consuntivo avrebbe dovuto essere chiuso già alla fine di maggio”, aggiunge Pontone.

È parso, in queste ultime settimane, che il problema principale fosse quello dei socialisti e del loro ingresso in giunta. In risposta, è arrivata la difesa di Daniela Patano, tanto più sul fronte del suo operato – secondo Frattulino, in un comunicato stampa pubblicato da FoggiaToday – sul Piao.

Alcuni partiti, tuttavia, avrebbero già dato per archiviata la questione con la sostituzione dell’attuale assessora al Traffico e alla Polizia locale con un esponente socialista. L’assessore che entrerebbe in giunta al suo posto potrebbe non essere, tuttavia, Mino Di Chiara.

Le consultazioni sono in corso. Episcopo avrebbe chiesto una rosa di nomi e gli ultimi incontri serviranno a decidere. Nel frattempo, emerge che a incartarsi nelle mosse politiche sono gli stessi partiti. La sindaca non ha fretta, a meno che non intervengano, appunto, scadenze superiori come il bilancio.

Al di là delle polemiche, qualcosa si muove con meno clamore. Il M5S non sembra mollare sull’assessorato all’Urbanistica. I pentastellati vorrebbero un nome condiviso, ritenendo non fattibile, né tantomeno concepibile, che il Pd si intesti un terzo delegato in giunta.

Uno dei nodi della questione riguarda la scelta del direttore generale e del capo di gabinetto, due figure apicali della tecnostruttura. Questo sarebbe il vero motivo del contendere, al di là delle deleghe in giunta. Una questione che coinvolge tutti gli altri partiti del campo largo, non disposti a lasciare a M5S e Pd ampie praterie di movimento. Vogliono contare, dire la loro, pretendono scelte più corali.

Non sarebbe, dunque, solo un ‘semplice’ possibile rimpasto a tenere in bilico da sei mesi l’amministrazione, ma la possibilità di incidere con poche e strategiche mosse.

Paola Lucino



Pubblicato il 4 Giugno 2026