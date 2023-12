Mes, fonti M5S: “Nessuna telefonata a Di Maio, fatti smentiscono Meloni”

(Adnkronos) – "Non ci risulta nessuna telefonata". Così fonti M5S sulla presunta chiamata, riportata ieri da Repubblica, di un alto dirigente pentastellato a Luigi Di Maio sul fax esibito da Giorgia Meloni in Senato. "Il lavoro sul dossier Mes è stato portato avanti alla luce del sole", a partire "dal dibattito parlamentare" richiamato in più occasioni da Conte. Sono proprio "questi fatti", invece ad aver "smascherato le menzogne di Meloni in Parlamento". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Dicembre 2023