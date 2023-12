Mes, Conte: “Favore delle tenebre? Meloni non ti permettere”

(Adnkronos) – "Ok al Mes con il favore delle tenebre? Non ti permettere di fare una affermazione del genere, Meloni decidi tu se votare no alla ratifica, ormai è un premierato di fatto". Lo dice Giuseppe Conte in un video pubblicato su X. Il presidente del M5S, replicando alla premier sul tema del Mes, aggiunge: "Tu cantavi no Mes, quindi decidi se dire no, assumiti le tue responsabilità, oppure voterai sì alla ratifica e farai parte del club di Bruxelles". "Vorrei ricordare che io il Mes non l'ho attivato, nonostante la pandemia", dice Conte. Incalza l'ex premier: "Oggi Giorgia Meloni ha fatto un altro show al Senato. Addirittura ha sventolato un fax. Mi par di capire che la voglia mettere sul piano dei fatti e documenti. Benissimo presidente Meloni allora accomodati. C'è posta per te. Anzi c'è un faldone per te. Ma sapete chi ha introdotto il Mes in Italia? Cioè chi ha portato l'Italia nel Mes? Il governo di Berlusconi nel 2011, questo è il documento che lo comprova. Carta canta, Giorgia Meloni di quel governo facevi parte anche tu come Ministro della Gioventù oltre a La Russa, a Fitto, Calderoli". Poi il superbonus. "Ho visto che ieri hai fatto una piccola critica a Draghi e subito ti sei pentita, sei corsa a scusarti, anche sul superbonus non ti devi permettere più di dire quelle falsità", dice Conte nel video. "Questo – mostra Conte sui social – è un ordine del giorno del 29 dicembre 2021 a firma di Rampelli e Mollicone, due autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia. Dal tuo partito chiedevano l'estensione per tutto il 2025 del superbonus, quindi prima di accusare gli altri vedi in casa tua che cosa avete chiesto, per che cosa vi siete battuti". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Dicembre 2023