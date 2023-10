Meritocrazia Italia, Mauriello: “Nostra missione favorire cittadinanza attiva, non rappresentanza parlamentare”

(Adnkronos) – “E’ stata una giornata molto interessante, sono venuti tutti i parlamentari che avevamo invitato. C’è stata una fusion di intenti tra la politica e la cittadinanza attiva. La nostra missione per il prossimo futuro è certamente continuare a graffiare e coltivare la cittadinanza attiva. Più che la rappresentanza parlamentare a noi interessa far capire al cittadino quali sono i problemi e che questi non sempre hanno soluzioni semplici. Dobbiamo tutti partecipare alla soluzione politica. Questa è una grande missione che Meritocrazia si è accollata e con il tempo penso riuscirà a portare a casa il risultato”. Così Walter Mauriello, Presidente Nazionale Meritocrazia Italia, a margine del 5° Congresso Nazionale “Meritocrazia Italia” in corso al Teatro Manzoni di Roma. Il Presidente ha poi aggiunto: “Il logo che abbiamo scelto 'Meritocrazia Italia' ha un valore già enorme, per il fatto che contiene al suo interno la parola merito e aldilà di chi vede la parola merito con diffidenza ed ha anche le giuste motivazioni perché bisogna capire chi sceglie i meriti. Noi pensiamo anche attraverso uno studio fatto che questo logo piaccia molto, ed è un risultato fantastico anche ciò che hanno detto i cittadini di un logo del genere. Su questo noi ragioneremo e vedremo di continuare il nostro percorso senza avere fretta. Perché nella politica chi ha fretta ha sempre torto” —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Ottobre 2023