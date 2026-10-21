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Meritocrazia Italia, a Roma l’8° congresso nazionale sull’agenda del merito

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Meritocrazia, intelligenza artificiale, lavoro e giustizia al centro dell’ottavo Congresso nazionale di Meritocrazia Italia, intitolato “L’agenda politica del merito”. L’iniziativa ha riunito esponenti politici di maggioranza e opposizione, intervenuti in presenza e in collegamento, per discutere le priorità del Paese e il rapporto tra competenze, equità e istituzioni. Tra i partecipanti il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con un contributo preregistrato, e Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione europea nel Golfo, collegato da remoto. Al confronto hanno preso parte anche Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), Raffaele Nevi (Forza Italia), Luciano Nobili (Italia Viva), Elisa Pirro (Movimento 5 Stelle), Piercamillo Falasca (Europeisti.eu) e Giuseppe De Mita (Base Popolare).


Pubblicato il 21 Ottobre 2026

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