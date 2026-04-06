Mercedes EQS introduce lo steer-by-wire

(Adnkronos) – Con la nuova Mercedes EQS, la Casa tedesca introduce lo steer-by-wire, una tecnologia destinata a ridefinire il rapporto tra guidatore e vettura. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di un cambiamento profondo: il volante non è più collegato meccanicamente alle ruote anteriori, lasciando spazio a un sistema completamente elettronico. Questa soluzione consente una gestione dello sterzo più precisa, fluida e adattiva. In città, le manovre risultano più semplici grazie alla riduzione dello sforzo al volante, mentre nei parcheggi non è più necessario incrociare le mani. Il sistema presente sulla nuova Mercedes EQS interpreta i movimenti del conducente e li traduce in modo immediato, rendendo la guida più naturale. Uno dei vantaggi più evidenti riguarda il comfort. Le vibrazioni provenienti dall’asfalto non vengono più trasmesse al volante, migliorando la qualità della guida soprattutto nei lunghi viaggi. Il feedback resta comunque coerente, perché viene generato digitalmente attraverso modelli che simulano il contatto tra pneumatici e strada. La Mercedes EQS riesce così a combinare agilità e stabilità. Il rapporto di sterzo varia automaticamente in base alla velocità e alle condizioni di guida, lavorando insieme allo sterzo dell’asse posteriore. Alle alte velocità, le ruote posteriori si muovono nella stessa direzione di quelle anteriori, aumentando stabilità e sicurezza. Anche l’abitacolo beneficia di questa evoluzione. Il volante, più compatto e dalla forma appiattita, migliora l’accesso a bordo e aumenta la visibilità del display del conducente. Ne deriva una sensazione di spazio più ampia e un ambiente più moderno. Sul piano della sicurezza, il sistema adotta un’architettura ridondante con sensori e centraline indipendenti. In caso di guasto, il controllo del veicolo resta garantito grazie allo sterzo posteriore e agli interventi elettronici. La tecnologia ha già superato oltre un milione di chilometri di test. Lo steer-by-wire sarà disponibile su tutte le future e nuove EQS, affiancato dallo sterzo tradizionale per chi preferisce un’impostazione più classica.

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Pubblicato il 6 Aprile 2026