(Adnkronos) –

Mercedes-Benz accelera nello sviluppo della guida assistita introducendo nuove funzionalità capaci di rendere gli spostamenti autostradali e urbani progressivamente più automatizzati. Il costruttore tedesco amplia la piattaforma MB.DRIVE con tre sistemi destinati inizialmente ai mercati tedesco e statunitense.

La principale novità presentata da Mercedes-Benz è Hands-free Assist, tecnologia che consente al conducente di togliere le mani dal volante durante la marcia autostradale, fino a una velocità di 130 km/h, quando le condizioni operative permettono l’attivazione.

Il sistema gestisce diverse operazioni di guida, adattandosi all’andamento del traffico e contribuendo a ridurre l’impegno richiesto durante i lunghi trasferimenti.

A questa funzionalità si affianca Proactive Lane Change Assist, sviluppato per effettuare cambi di corsia automatici senza richiedere ogni volta un comando o una conferma. La vettura può quindi eseguire un sorpasso oppure spostarsi verso la corsia necessaria per raggiungere un’uscita autostradale, seguendo le indicazioni della navigazione.

L’evoluzione più significativa riguarda MB.DRIVE ASSIST PRO, progettato per assistere il conducente lungo l’intero tragitto, dalla partenza alla destinazione, comprese le strade cittadine.

La tecnologia integra software, sensori e capacità di elaborazione, sfruttando l’architettura digitale MB.OS per coordinare le differenti funzioni.

Non si tratta tuttavia di guida completamente autonoma: il conducente mantiene la responsabilità del veicolo, deve sorvegliare costantemente il traffico ed essere pronto a intervenire. In Germania, Hands-free Assist e Proactive Lane Change Assist saranno introdotti entro la fine del 2026.

Negli Stati Uniti, il lancio nazionale della guida hands-free è previsto nel corso del 2027. La guida assistita point-to-point arriverà invece nella prima metà del 2027 nei due mercati.

Un programma Early Access coinvolgerà clienti selezionati in California, Stoccarda e Monaco dalla fine del 2026. Le funzionalità saranno progressivamente estese ai modelli compatibili e potranno essere installate anche successivamente all’acquisto mediante aggiornamenti over-the-air.



—

motori

webinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Novembre 2026