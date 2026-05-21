Mercedes-AMG GT Coupé4 elettrica con oltre 1.100 CV

(Adnkronos) – Mercedes-AMG apre una nuova era delle sportive ad alte prestazioni presentando la nuova Mercedes-AMG GT Coupé4, una supercar elettrica che promette di ridefinire il concetto stesso di performance. Basata sulla nuova architettura AMG.EA, la vettura introduce un innovativo sistema di propulsione con tre motori a flusso assiale capaci di sviluppare fino a 860 kW, pari a 1.169 CV di potenza massima. Il progetto nasce con un obiettivo preciso: superare i limiti tradizionali della mobilità elettrica ad alte prestazioni, offrendo non solo accelerazioni estreme ma anche continuità di erogazione e prestazioni elevate sulle lunghe percorrenze. Un risultato ottenuto grazie all’esperienza maturata da AMG nel motorsport e al trasferimento diretto di tecnologie derivate dalla Formula 1. La nuova Mercedes-AMG GT Coupé4 utilizza un’architettura elettrica a 800 Volt abbinata a batterie con celle cilindriche raffreddate direttamente, una soluzione sviluppata per garantire elevate prestazioni anche sotto forte stress. Il sistema consente ricariche ultrarapide fino a 600 kW, permettendo di recuperare oltre 460 km di autonomia WLTP in appena 10 minuti. Al centro della scena ci sono i tre motori elettrici a flusso assiale, una tecnologia adottata per la prima volta su una vettura elettrica di serie Mercedes-AMG. Questa configurazione consente una risposta immediata, una densità di potenza elevatissima e soprattutto una capacità di mantenere alte prestazioni in modo costante. Mercedes-AMG sottolinea come la nuova GT Coupé4 sia stata sviluppata per offrire un’esperienza di guida autenticamente emozionale. Per questo motivo la vettura integra un sound V8 dedicato, capace di aumentare il coinvolgimento sensoriale al volante, insieme a una dinamica altamente personalizzabile. Sul fronte tecnico debutta anche il sistema AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione semiattiva del rollio, pensato per garantire sia comportamento sportivo sia comfort sulle lunghe distanze. A migliorare stabilità e precisione interviene inoltre l’aerodinamica attiva AEROKINETICS, che ottimizza automaticamente i flussi aerodinamici in funzione delle condizioni di guida.

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Pubblicato il 21 Maggio 2026