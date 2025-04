Mercedes-AMG CLE Coupé e Cabriolet Limited Edition

(Adnkronos) –

Mercedes-AMG firma una nuova edizione esclusiva della CLE, offerto nelle varianti Coupé e Cabriolet.

La nuova Mercedes-AMG CLE abbina sportività e ricercatezza. Una vera e propria Limited Edition, una serie caratterizzata da allestimenti su misura, tinte opache esclusive e numerosi dettagli estetici e tecnici realizzati solo per questo modello. Cuore della CLE AMG Coupé e Cabriolet è il potente motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, capace di sprigionare una potenza massima di 449 CV per 560 Nm di coppia. Grazie alla presenza dell’overboost, la coppia massima può arrivare fino a 600 Nm. Presente un cambio automatico AMG SPEEDSHIFT TCT a 9 rapporti e la trazione integrale AMG Performance 4MATIC+, che assicura una guida precisa, dinamica e divertente in ogni condizione. Esteticamente, la AMG CLE Coupé si presenta in una raffinata tinta grigio grafite MANUFAKTUR opaca, mentre la Cabriolet può essere configurata anche in un elegante blu spettrale MANUFAKTUR opaco.

Entrambi i modelli si distinguono per una livrea con grafiche AMG e particolari a contrasto: giallo per il Coupé, blu/nero per la Cabrio.

I cerchi da 20 pollici, forgiati o lucidati a seconda del modello, un particolare realizzato esclusivamente per questa serie. Belle le pinze freno grigie con logo AMG. La dotazione include pacchetti dedicati come Night AMG (con finiture nere lucide), Optics Package, Dynamic Plus e Carbon Fibre Exterior per la Cabriolet. Spiccano elementi in fibra di carbonio, spoiler specifici, finiture satinate e dettagli cromati, tutti orientati a creare una presenza scenica unica. All'interno, materiali pregiati, volante AMG Performance in carbonio e microfibra, supporti motore attivi e una configurazione cromatica esclusiva, completano un'esperienza pensata per chi cerca un'auto di esclusiva, senza alcun compromesso in termini di comfort e stile.



