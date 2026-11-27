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Stasera, venerdì 27 novembre alle 21.30 su Rai 1, ultimo appuntamento con ‘Meravigliosamente’, lo show che segna il debutto di Sal Da Vinci da protagonista assoluto della prima serata televisiva. L’evento rientra tra le iniziative di promozione della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’Unesco e tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del nostro Paese.

Un grande show di musica, emozioni e racconti che mette al centro le canzoni che hanno segnato la carriera di Sal Da Vinci, insieme ai grandi classici della tradizione napoletana e ai successi della musica italiana, reinterpretati con ospiti d’eccezione. Ad accompagnare ogni performance, un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino. Accanto a lui, due compagne di viaggio: Iaia Forte, protagonista del cinema e del teatro italiano, e Bianca Balti, simbolo internazionale di eleganza e fascino. Tra gli ospiti: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo.

Con ‘Meravigliosamente’, Sal Da Vinci apre le porte del suo mondo e ripercorre una vita fuori dal comune: la strada, la famiglia, i successi, le cadute e le rinascite. Un viaggio intimo e spettacolare che, attraverso la vicenda di un artista, finisce per raccontare anche l’evoluzione della nostra società e del nostro Paese, in un affresco popolare, autentico ed emozionante.

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Pubblicato il 27 Novembre 2026