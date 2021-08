“Mentre la provincia di Foggia brucia, resta vuota la sede della Protezione Civile”

“L’ennesimo incendio che ha devastato stavolta l’oasi verde di Monte Cornacchia, nel cuore dei Monti Dauni, con danni inestimabili per la collettivit… e per l’ambiente, ha ancora una volta messo a nudo la distonia tra gli annunci e la realtà”. E’ quanto osserva in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale, e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis.

“L’aeroporto Gino Lisa di Foggia – sottolinea – dovrebbe essere infatti, secondo quando strombazzato da tempo dal presidente Michele Emiliano e dalla sua corte ossequiosa e plaudente, la nuova sede operativa della Protezione Civile regionale. Una sede per• soltanto sulla carta e nelle dichiarazioni pre-elettorali, visto che continua ad essere senza personale, risorse, mezzi, un vuoto contenitore di buone intenzioni e nulla più. E gli eventi registrati in questa estate, in particolare nella provincia di Foggia funestata da disastri, hanno invece messo a nudo tutta l’inadeguatezza di un apparato che si regge sugli sforzi meritori ed encomiabili di tanti operatori e volontari, ma che necessiterebbe di regia e strategie di prevenzione vere e non improvvisate”.

“Per questo – prosegue De Leonardis – chiedo ancora una volta ai vertici dell’amministrazione regionale e della Protezione Civile perch‚ lo scalo foggiano continui ad avere un ruolo marginale e non strategico – come invece ripetutamente declamato – nell’ambito delicatissimo attribuito, e non si sono registrati per la sua piena operatività la celerità e il cospicuo impiego di risorse pubbliche in tempi rapidi come per la discutibile costruzione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante, per fare solo una comparazione. Ai cittadini e ai sindaci, cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza – conclude l’esponente di Fdi – a chi ormai quotidianamente deve confrontarsi con situazioni drammatiche e ha bisogno di una rete di protezione e prevenzione all’altezza, serve verità, non propaganda. Ed è la verità che vogliamo conoscere, in ore terribili per il nostro territorio devastato”

