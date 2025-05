‘Mentoring e coaching per le aziende’, in libreria manuale per far crescere i talenti

(Adnkronos) – Come sviluppare talenti, rafforzare la leadership e promuovere una cultura aziendale innovativa? Sono queste le domande al centro di un nuovo libro, 'Mentoring e coaching per le aziende: il metodo Pack per lo sviluppo delle persone', edito da FrancoAngeli e disponibile dal 28 aprile nelle principali librerie e piattaforme online. Scritto dagli imprenditori Forbes Under30 e fondatori della startup hr tech Pack, Pietro Maria Picogna e Giacomo Gentili, il volume nasce per affrontare l’importanza del mentoring aziendale con un approccio scientifico e pratico, pensato per integrare mentoring e coaching nelle strategie d’impresa. Attraverso teoria, esercizi e casi studio, il volume offre strumenti concreti per valorizzare il capitale umano e trasformare la formazione in un asset strategico. Il metodo Pack, al centro del libro, vuole rappresentare uno spunto di profonda riflessione nella gestione delle risorse umane. Basato sull’analisi dei dati e su un approccio digitale in continua evoluzione, ha come obiettivo favorire la personalizzazione dei percorsi di crescita e di misurare l’impatto del mentoring e del coaching in azienda. Il libro esplora le differenze tra i due strumenti, la loro complementarietà e le best practice per implementarli con successo, fornendo al lettore una guida chiara e applicabile. Le testimonianze di esperti come Pino Mercuri, Tania Ferrari, Pamela Petruzzi, Gianluca Piraino e Ilaria Cosentini arricchiscono il racconto con esperienze reali, offrendo spunti pratici per chi opera nel mondo delle risorse umane. Il testo si rivolge in particolare a hr manager e hr director, professionisti che desiderano integrare mentoring e coaching nelle loro strategie di sviluppo dei talenti, con un metodo scientificamente validato e supportato da strumenti digitali innovativi. “La crescita di un’azienda passa sempre attraverso la crescita delle persone. Con questo libro vogliamo dimostrare che mentoring e coaching, se supportati da metodo e dati, non sono solo strumenti di sviluppo, ma potenti acceleratori di talento e innovazione”, spiegano gli autori all'Adnkronos/Labitalia. Per approfondire i temi del mentoring e del coaching aziendale, il libro sarà presentato in tre eventi dedicati. Il 27 maggio ore 18 a Roma, presso Starting Finance, il 28 maggio ore 18 a Bologna, nella sede di Confindustria Emilia, e il 29 maggio a Milano, negli spazi di Datapizza. Oltre a scoprire il metodo Pack direttamente con gli autori, i partecipanti potranno confrontarsi con esperti del settore e assistere a talk esclusivi organizzati in collaborazione con Starting Finance e Datapizza. Un’occasione utile per chi vuole capire come mentoring e coaching possano trasformare il futuro delle aziende. Gli autori, giovani imprenditori inseriti tra i Under 30, portano con loro un bagaglio di esperienze internazionali e una profonda conoscenza del settore. Pietro Maria Picogna, ceo e co-founder di Pack, ha vissuto e lavorato in quattro continenti, maturando competenze nel settore finanziario prima di fondare la piattaforma Pack. Fondatore di GenQ e fondatore di Italian tech club, ha tenuto lezioni presso università come Esade, Unimi e University of Bologna. Giacomo Gentili, cpo e co-founder di Pack, ha un background in international management e un’esperienza consolidata come business developer e innovation consultant. Mentor certificato, è stato guest lecturer presso Bologna business school e London Metropolitan University. —lavoro/professionistiwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 5 Maggio 2025