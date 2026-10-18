Menopausa: cade il tabù ma resta il silenzio sui sintomi. La survey Bayer Italia per la Giornata

In occasione della Giornata mondiale della menopausa (18 ottobre), una survey realizzata da AstraRicerche per Bayer Italia su un campione di 1.000 donne tra i 50 e i 70 anni evidenzia un importante paradosso: nonostante l’86,6% consideri la menopausa una fase naturale e se ne parli di più in generale, l’impatto dei sintomi sulla quotidianità continua a essere sottovalutato e nascosto. Vampate di calore e disturbi del sonno compromettono attività fisiche e lavorative per oltre il 62% delle donne interessate, eppure quasi la metà ha tentato di celare i propri disturbi. Manca inoltre un adeguato confronto con i professionisti sanitari: il 30,8% di chi soffre di sintomi non ne ha mai parlato con un medico, spesso per l’errata convinzione che si tratti di un passaggio inevitabile da sopportare in silenzio.



Pubblicato il 18 Ottobre 2026