Meno di mille abitanti, ma tanta storia e civiltà alle spalle. Parliamo del comune di Alberona. Primo cittadino un capace e bravo avvocato: Leonardo De Matthaeis. Sotto la sua saggia amministrazione, Alberona ha compiuto passi da gigante. E la popolazione apprezza. Il Quotidiano ha intervistato il sindaco De Matthaeis.

Sindaco. Qualcuno potrebbe dire: tutto sommato facile gestire un paese con meno di 1.000 abitanti…

“Non è così. Nulla è semplice per chi deve amministrare e farlo con la competenza e trasparenza e le dico che, fatte le debite proporzioni, è la stessa cosa che governare una città grande”.

Alberona è ricca di storia alle spalle…

“Certo, traspare dappertutto e ne siamo orgogliosi. Vantiamo tradizione in virtù di una posizione geografica e di un paesaggio fantastici. Il borgo risale ai Calabresi, nel 1200 vennero i Templari e nel 1316 i Cavalieri di Malta. I Templari la scelsero per la ricchezza di legno e boschi. Infatti qui prendevano il materiale per costruire le barche con le quali dai porti di Trani, Barletta o Bari partivano per la Terra Santa. Ne abbiamo le testimonianze con la Torre del Gran Priore o la Chiesa Madre edificata dai Templari”.

Turismo…

“Siamo meta di turismo sia stanziale che di passaggio. Vi è chi ci sceglie per la seconda casa”.

Che cosa non va?

“Le vie di comunicazione. Tuttavia, sotto la mia amministrazione questo problema assai importante ha trovato soluzione con il completamento delle strade provinciali e rurali risistemate”.

Che altro?

“Abbiamo aperto due strutture comunali per anziani non autosufficienti gestite da privati e un villaggio turistico, 5 colonne per rifornimento di auto elettriche e wifi gratuito in varie piazze”.

Enogastronomia…

“Le eccellenze sono tante. Penso al sugo di carne di cinghiale o agnello e alla pasta fresca. Si tengono sagre di gastronomia dal titolo Eccellenze in tavola”.

Bruno Volpe

