Attualità

Mengoni versione Grinch, la confessione sui social: “Mi fa schifo il Natale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
"Mi fa schifo il Natale, non saprei che altro dire". Marco Mengoni lo confessa in un post su Instagram intitolato ironicamente 'Ghosting Santa'. Il cantante – che ha concluso nei giorni scorsi un tour trionfale con sei mesi di concerti in Italia e in Europa, oltre 45 date e più di 750.000 biglietti venduti – pubblica una serie di immagini, dove tra un risveglio in hotel e un allenamento, un impacco di ghiaccio sul ginocchio e un taglio di capelli, una citazione della scrittrice ceca Markéta Pilátová e una decorazione natalizia, una enorme tavolata e un pranzo fuori frugale, spunta un video dove appunto ammette: "Mi fa schifo il Natale". L'ironica carrellata si chiude con la foto di una classica palla di vetro souvenir che contiene un'immagine di Cristo con il volto del cantante.  
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Dicembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Ondata di maltempo sull’Italia, Natale con allerta rossa domani in Emilia Romagna

34 minuti fa

Natale in salute tra pranzo e cena, i consigli di Garattini

47 minuti fa

Famiglia nel bosco, Salvini: “Separarli a Natale violenza di Stato senza senso”

48 minuti fa

15enne rapinato a Milano, resta in carcere il maggiorenne del gruppo: “Capacità criminale elevatissima”

53 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio