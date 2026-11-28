“Mio padre nella vita avuto alcuni punti fermi: ci diceva sempre che l’antifascismo consente la convivenza pacifica in questo Paese e lo scambio, anche quello aspro. E ha avuto sempre una diffidenza per tutte le ideologie, non voleva far parte di nessuna scuola e voleva pensare da solo”. Queste le parole di Natalia Augias per ricordare papà Corrado, in occasione del memorial dedicato al grande giornalista e scrittore all’Auditorium Parco della Musica di Roma



Pubblicato il 28 Novembre 2026