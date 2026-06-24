Meloni, Tajani, Giuli e Giorgetti a Foggia per il 252 anniversario della Gdf

E’ stata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a presiedere la cerimonia nazionale per il 252 anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, celebrata questa mattina ai Campi Diomedei di Foggia . Accolta dal comandante generale del Corpo, Andrea De Gennaro, e dalle massime autorita’ civili, militari e religiose, la premier ha aperto la cerimonia passando in rassegna lo schieramento dei reparti delle Fiamme Gialle provenienti da tutta Italia. Subito dopo, in uno dei momenti piu’ solenni dell’evento, Meloni ha decorato la Bandiera della Guardia di Finanza con la Medaglia d’Oro ai Benemeriti della Cultura e dell’Arte, concessa dal Presidente della Repubblica in occasione del centenario della Banda Musicale del Corpo. Un riconoscimento che celebra i cento anni di attivita’ artistica e culturale della storica formazione musicale delle Fiamme Gialle. La presidente del Consiglio e’ arrivata nel capoluogo dauno accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal ministro della Cultura Alessandro Giuli. La loro presenza ha conferito ulteriore rilievo a una manifestazione che, per quest’anno, ha scelto Foggia come sede delle celebrazioni nazionali. Nel corso della mattinata sono stati premiati anche i finanzieri che si sono distinti per atti di eroismo e per importanti operazioni di servizio, una testimonianza dell’impegno quotidiano svolto dal Corpo nella tutela della legalità economica e finanziaria del Paese. Da diversi giorni Foggia vive l’atmosfera della festa della Guardia di Finanza. La Villa Comunale ha infatti ospitato il ‘Villaggio della Guardia di Finanza’, un percorso espositivo che ha consentito a migliaia di visitatori di conoscere da vicino mezzi, tecnologie e specialita’ operative delle Fiamme Gialle. Per ragioni di sicurezza, l’area dei Campi Diomedei e’ stata blindata e accessibile soltanto agli invitati e agli operatori autorizzati.





Pubblicato il 24 Giugno 2026