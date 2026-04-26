Attualità

Meloni: “Solidarietà a Trump, in democrazie nessuno spazio per odio politico”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – "Desidero esprimere la mia piena solidarietà e più sincera vicinanza al presidente Trump, alla first lady Melania, al vice presidente Vance e a tutti i presenti per quanto accaduto alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca di ieri sera. Nessun odio politico può trovare spazio nelle nostre democrazie. Non permetteremo al fanatismo di avvelenare i luoghi del libero dibattito e dell'informazione. La difesa della civiltà del confronto deve restare l'argine invalicabile contro ogni deriva intollerante, a tutela dei valori che fondano le nostre Nazioni". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 26 Aprile 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

29 minuti fa

Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

40 minuti fa

Trump, il manifesto dell’attentatore e le accuse al presidente: “Stufo dei suoi crimini”

54 minuti fa

L’Ostiamare centra la promozione in Serie C, De Rossi si commuove: “Felicissimo per i ragazzi”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio