Meloni quarta donna più potente del mondo, la classifica di Forbes

Giorgia Meloni è la quarta donna più potente del mondo secondo la classifica stilata da Forbes. La presidente del Consiglio si piazza ai piedi del podio nella graduatoria guidata da Ursula von der Leyen. La presidente della Commissione europea precede Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, e Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea.

Meloni si piazza davanti a Taylor Swift: la cantante americana, che un anno fa occupava la 34esima posizione, si è consacrata come fenomeno globale al di là dei confini della musica e dello showbusiness. Il suo patrimonio viene valutato oltre 1,1 miliardi di dollari, il suo Eras Tour ha battuto ogni record e i suoi post sui social sono in grado di generare una mole di interazioni senza pari. Forbes, nell'articolo abbinato alla classifica, evidenzia che "Meloni sta affermando la sua influenza con la proposta di riforme costituzionali in Italia che porterebbero all'elezione diretta del primo ministro". La leader di Fratelli d'Italia è la prima donna italiana ad arrivare così in alto nella classifica della rivista.



Pubblicato il 6 Dicembre 2023