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Meloni: “Patentino antifascista per editori a ‘Più libri più liberi’? E’ censura”

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(Adnkronos) – "Per partecipare alla fiera della piccola e media editoria 'Più libri più liberi', che si svolgerà a Roma, le case editrici dovranno ottenere quest’anno il 'patentino antifascista', sottoscrivendo un’apposita dichiarazione. È così che la sinistra concepisce la libertà di pensiero: sei libero, ma solo se dici quello che loro ti permettono di dire, se pensi quello che loro pensano, se leggi quello che loro considerano consono". Lo scrive su X la presidente del consiglio Giorgia Meloni. "La cancellazione delle idee non di sinistra, camuffata da lotta antifascista, è un vecchio vizio della sinistra, ma è una storiella alla quale ormai non crede più nessuno – conclude – Si chiama, banalmente, censura. E la censura è incompatibile con qualsiasi società democratica". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 14 Giugno 2026

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