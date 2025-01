Meloni: “Libri e film su Mussolini? Non vedo serie tv da anni, le guarderò volentieri”

(Adnkronos) – Se ho letto i libri di Scurati su Mussolini e se vedrò la serie tv con Luca Marinelli? "Non vedo una serie televisiva e non riesco a leggere un libro che non sia il Pnrr da più di due anni. Volentieri un giorno me le guarderò, tornerò a fare le cose che fanno gli umani, che a me non sono tragicamente consentite e che mi mancano". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, rispondendo nella conferenza stampa di inizio annoalle domande dei giornalisti parlamentari che gli chiedono se vedrà 'M. Il figlio del secolo', in esclusiva da domani, 10 gennaio, su Sky e in streaming su Now. "Mi correggo – ha poi aggiunto Meloni – sono riuscita a vedere una sola serie tv: 'Per Elisa', la serie su Elisa Claps. Che è bellissima". Meloni ha poi parlato delle vicende dell'acquisto della sede di Acca Larenzia. "Non sono state condivise con me. È una storica sede del Movimento sociale italiano, ho letto che l'immobile era stato messo all'asta da Inps. Sono contenta che non sia diventato un fast food", ha affermato il presidente del Consiglio. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 9 Gennaio 2025