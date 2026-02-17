Meloni, la “missione” per il Wall Street Journal: “Convincere Trump e l’Europa a essere amici”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump hanno perso la fiducia in tutta Europa, ma il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni resta fedele all'America. Meloni sta facendo tutto il possibile per mantenere vive le travagliate relazioni transatlantiche. Lo scrive il Wall Street Journal che sottolinea come la premier abbia "resistito alle proposte europee di ritorsione contro le minacce commerciali di Trump e ha chiesto agli Stati Uniti e all'Europa di approfondire i loro legami. Questo fine settimana, ha rotto con gran parte del continente, impegnandosi a entrare a far parte del Board of Peace di Trump, anche se solo come osservatrice". "Sa di andare controcorrente rispetto all'umore prevalente in Europa – prosegue il quotidiano americano – Le minacce di Trump a gennaio di impadronirsi del territorio danese della Groenlandia hanno coronato un anno in cui la Casa Bianca ha accusato le democrazie europee di tradire la civiltà occidentale, le ha spinte a includere partiti di estrema destra nel governo, ha colpito le loro economie con dazi e ha fatto pressione sull'Ucraina affinché accettasse un piano di pace favorevole alla Russia. La leader italiana sostiene che l'Europa non ha altra scelta che perseverare con l'alleanza con gli Stati Uniti. Qual è l'alternativa?, chiese ai giornalisti a gennaio con un lampo di irritazione. 'Dovremmo lasciare la Nato? Dovremmo chiudere le basi americane? Dovremmo interrompere le relazioni commerciali? Dovremmo assaltare McDonald's?'". "Le autorità italiane ammettono che non è facile cercare di fungere da ponte su un Oceano Atlantico in continua espansione e che questo tentativo non ha ancora prodotto molti frutti. Le imprese italiane stanno soffrendo a causa dei dazi imposti da Trump all'Europa. Alla fine dell'anno scorso, Roma ha dovuto fare pressioni frenetiche sulla Casa Bianca affinché non imponesse dazi del 107% sulla pasta italiana, un simbolo nazionale, una mossa che avrebbe umiliato Meloni dopo i suoi tentativi di amicizia. Trump ha scatenato la furia in Italia e in Europa il mese scorso, quando ha screditato il contributo militare degli alleati della NATO in Afghanistan, dove 53 soldati italiani sono stati uccisi e centinaia sono rimasti feriti. Meloni si è detta sbalordita dalle sue parole, aggiungendo: 'L'amicizia richiede rispetto'". "Dietro l'attaccamento di Meloni all'alleanza – spiega il Wsj – si cela il calcolo secondo cui l'Italia non può permettersi il costo di un divorzio. L'economia del Paese, in scarsa crescita, ha bisogno del mercato delle esportazioni statunitense ed è sensibile alle guerre commerciali. Le sue casse statali in difficoltà possono sostenere una maggiore spesa per la difesa all'interno della Nato, ma farebbero fatica se l'Europa dovesse sostituire le protezioni militari statunitensi. Alcune capitali europee ritengono che anche l'affinità ideologica di Meloni con Trump sia un fattore determinante. La 49enne italiana guida il partito di destra Fratelli d'Italia, le cui posizioni intransigenti su immigrazione, legge e ordine pubblico e sul pericolo delle idee 'woke' si sovrappongono a quelle del Maga". "Una Casa Bianca che ha ripetutamente sminuito l'Europa e i suoi leader tratta Meloni come un'eccezione e un'anima gemella. È 'una delle vere leader del mondo', dichiara Trump sulla copertina del libro di Meloni 'Giorgia's Vision', basato su interviste da lei rilasciate a un giornalista italiano. Il vicepresidente J.D. Vance ha scritto la prefazione dell'edizione inglese, in uscita ad aprile, un favore che è difficile immaginare possa fare al presidente francese Emmanuel Macron. Ma l'affinità ideologica ha i suoi limiti. I sondaggi mostrano che Trump è profondamente impopolare in Italia, come nella maggior parte d'Europa, ed è una figura divisiva anche per l'elettorato di destra di Meloni. Lei si sforza di dire che non è sempre d'accordo con Trump e che, quando non è d'accordo, glielo dice in faccia". Il Wall Street Journal parla infine della prima riunione del Board of Peace che si terrà domani: "Finora – scrive – poche nazioni democratiche hanno aderito. Meloni ha cortesemente rifiutato di diventare membro a pieno titolo, adducendo problemi legali legati alla Costituzione italiana. Sabato, però, ha dichiarato che gli Stati Uniti avevano invitato l'Italia ad aderire come osservatore, un'idea da lei condivisa. Non ha ancora deciso se partecipare personalmente all'incontro presso il Donald J. Trump Institute of Peace di Washington, DC, o se inviare qualcuno di livello inferiore. Ha detto che sta aspettando di vedere quali altri leader europei potrebbero partecipare".

Pubblicato il 17 Febbraio 2026