Attualità

Meloni irritata per aumento stipendio Brunetta: “Scelta inopportuna”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Dalle parti di palazzo Chigi trapela l'irritazione della premier Giorgia Meloni per la notizia dell'aumento di stipendio del presidente del Cnel Renato Brunetta che si è avvalso della sentenza della Corte costituzionale che abolisce il tetto dei 240mila euro annui per i dirigenti pubblici. La presidente del Consiglio, raccontano, reputa ''non condivisibile'' la decisione della Consulta e considera inopportuna la scelta di chi ha adeguato lo stipendio.
 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 7 Novembre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Le nomination ai Grammy Awards 2026, Kendrick Lamar in testa con 9 candidature

3 minuti fa

Sinner ringrazia Torino con… un errore, ma poi rimedia

33 minuti fa

Trump accoglie Orban alla Casa Bianca: “Incontro con Putin? C’è sempre una possibilità”

1 ora fa

Roma inaugurata nuova palestra al Municipio I, Bonaccorsi: “Modello di rigenerazione urbana”

1 ora fa
Pulsante per tornare all'inizio