“Meloni indossa ginocchiere”, bufera alla Camera per frase del M5S Silvestri

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Giorgia Meloni "ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda". Bufera alla Camera per la frase pronunciata in aula il deputato Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri, intervenendo in discussione generale sulle comunicazioni della premier in vista del prossimo Consiglio europeo. "Presidente Meloni, lei qui si è vantata che si siederà davanti a Donald Trump al summit Nato avendo portato al 2,8 per cento del Pil le spese in difesa, con un aumento dello 0,7% del Pil: che c’è, si vergogna a dire la cifra? Gliela dico io: sono 16 miliardi in più. Evviva i patrioti", ha detto Silvestri aggiungendo: "Dopo il referendum si è detto che la linea del governo era di raddrizzare la schiena, rialzarsi da una posizione supina che aveva avuto nei confronti di Netanyahu e di Trump, lei non ha rialzato la schiena, ha semplicemente indossato delle ginocchiere per stare più comoda. Noi abbiamo bisogno di un leader in una condizione sociale completamente diversa e spero che tra qualche mese arriverà", ha concluso Silvestri. E' "rispetto delle donne ascoltare un collega che non mi invita a indossare delle ginocchiere, mi dice che ho indossato delle ginocchiere? Quello che voi non riuscite ad accettare è che c'è una persona che senza mai indossare delle ginocchiere è arrivata dove è arrivata senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie", ha replicato la premier. "E' questo che vi dà fastidio: vi dà fastidio che la prima donna presidente del Consiglio in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporvi", ha aggiunto. “Le vergognose parole sessiste pronunciate oggi alla Camera dal deputato del M5S Francesco Silvestri nei confronti del Presidente del Consiglio sono indegne del dibattito democratico. È questo il rispetto che ha la sinistra per le donne? Ha ragione Giorgia Meloni quando ricorda di essere la prima donna arrivata alla guida del Governo senza mai “indossare delle ginocchiere”. Al Presidente Giorgia Meloni va la mia solidarietà”, ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. "Mi scuso, non ho colto quel senso nelle parole di Silvestri. E' stata una mia mancanza. Se lo avessi colto, sarei intervenuta", ha detto Anna Ascani, presidente di turno dell'aula alla Camera.

"Le parole pronunciate da Silvestri sulle ginocchiere rappresentano un livello di confronto politico inaccettabile e indegno delle istituzioni repubblicane. L’allusione contenuta in quella espressione richiama stereotipi offensivi e colpisce non solo il Presidente del Consiglio, ma il principio stesso secondo cui il merito, il consenso e il percorso politico debbano essere riconosciuti senza insinuazioni sessiste o degradanti. Come ha dichiarato il presidente Meloni nella sua replica, la sinistra non riesce ad accettare che c'è qualcuno che senza mai indossare le ginocchiere è arrivata a ricoprire quel ruolo senza aiuti, senza favoritismi e senza scorciatoie. E ai difensori della dignità della donna a corrente alternata dà fastidio che la prima donna premier in Italia sia arrivata dalla destra perché voi non siete stati capaci di proporla. Quando il linguaggio politico scivola nell’insulto personale e nella delegittimazione attraverso riferimenti umilianti, viene meno il decoro richiesto a chi ricopre un mandato parlamentare. Per queste ragioni chiediamo formalmente alla Camera dei Deputati di valutare l’applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento e di disporre la sospensione del deputato Francesco Silvestri per la gravità delle espressioni utilizzate. Allo stesso tempo, riteniamo che un gesto di responsabilità politica imporrebbe allo stesso Silvestri di rassegnare le proprie dimissioni", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami. "Alle belle anime della sinistra dico che sapete perfettamente a cosa si riferisce quando a una donna si dice che dovrebbe mettersi le ginocchiere, soprattutto davanti a un uomo. E' vergognoso ed è vergognoso che sia stata silente la presidenza. Mi auguro che si apra una istruttoria perché c'è un limite a tutto", ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia Paolo Trancassini intervendo alla Camera sulle parole del cinquestelle Francesco Silvestri e richiamando sul caso l'attenzione del presidente della Camera. "Verificheremo", ha risposto a stretto giro il presidente Lorenzo Fontana.

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Pubblicato il 11 Giugno 2026