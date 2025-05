Meloni incontra Vance e von der Leyen: “Spero oggi sia nuovo inizio”

(Adnkronos) – "Spero che oggi sia un nuovo inizio". Così la premier Giorgia Meloni ha accogliendo a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti d'America JD Vance e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per un incontro trilaterale. Presente anche il Segretario di Stato Usa Marco Rubio. Meloni, Vance e Von der Leyen hanno fatto brevi dichiarazioni stampa seduti al tavolo allestito nel cosiddetto salotto giallo al primo piano del palazzo dove la presidente del Consiglio riceve ospiti e delegazioni. "Sappiamo quanto siano importanti le nostre relazioni commerciali e siamo qui ovviamente per discutere di tutto questo. Io spero che la giornata di oggi possa essere un primo incontro e un nuovo inizio", ha detto la presidente del Consiglio, sottolineando che "sappiamo che ci sono molte questioni da discutere, sappiamo anche che ci sono dei problemi che vanno superati, sappiamo soprattutto quanto le nostre relazioni, le relazioni tra Europa e Stati Uniti siano fondamentali nell'ambito di un Occidente che vuole mantenere chiaramente la sua unità, che vuole mantenere la sua forza, che deve essere ancora in grado di disegnare la rotta". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 18 Maggio 2025