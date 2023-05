Meloni in volo verso Emilia Romagna dopo scalo in Kazakistan

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni è diretta in Emilia Romagna, dopo aver lasciato nella notte il Giappone per dirigersi nelle zone piegate dal maltempo. Il volo di Stato con a bordo il presidente del Consiglio ha già fatto scalo, circa 4 ore fa, ad Astana, ed è ora diretto in Italia. Per ora di pranzo Meloni dovrebbe essere in Emilia Romagna. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 21 Maggio 2023