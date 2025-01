Meloni: “Ho ricevuto avviso di garanzia” – Video

(Adnkronos) – "Ho ricevuto un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico Almasri". La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con un video sui social, annuncia "la notizia di oggi". "Il procuratore della Repubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia", dice la premier. "L'avviso di garanzia che è stato inviato anche ai ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi e al sottosegretario Alfredo Mantovano", aggiunge. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 28 Gennaio 2025