Meloni: “Governerò finché avrò una maggioranza solida, voglio arrivare a fine legislatura”

(Adnkronos) – "Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa Nazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'ipotesi voto anticipato. "Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura", ha aggiunto, sottolineando: "Intendo continuare a governare fino a quando avrò questa bella e solida maggioranza che mi accompagna". Sull'ipotesi voto anticipato "leggo ogni giorno delle ricostruzioni, che io davvero non so da dove possano muovere, su questa continua tentazione della Meloni di andare a votare", ha detto ancora la premier aggiungendo: "La prima volta lo lessi che neanche avevo fatto la lista del Consiglio dei ministri…". "Io vorrei arrivare alla scadenza della legislatura", ha rimarcato Meloni. "Mi pare di aver fatto un certo vanto della stabilità che questo governo ha dato all'Italia, non come stabilità in assoluto, ma stabilità per quello che la stabilità ti consente di fare", ha detto ancora la leader di Fdi. Dimissioni se non passa la legge elettorale? "Le due cose sono collegate", risponde quindi Giorgia Meloni. "Quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera, nello scorso passaggio, io ho sentito dire da più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere. Quindi credo che sia un fatto di chiarezza", ha rimarcato la premier, confermando l'intenzione di mettere la fiducia. "Se me la sento di dire 'mai con Vannacci? Devo segnalare che parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra, e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma", ha poi aggiunto Meloni rispondendo a una domanda sull'ipotesi di allearsi con l'ex generale. "E chiaramente, quando questo accade una volta, può accadere anche la seconda", ha spiegato. "Voglio ricordare che è sempre molto più importante vincere per governare che vincere per non governare – ha detto ancora -. Questo è il tema che a me interessa".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Settembre 2026