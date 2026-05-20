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Meloni e Modi piantano gelso a Villa Pamphilj: “Simbolo di amicizia”

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(Adnkronos) – Un gelso nero per suggellare l’amicizia tra Italia e India. Dopo il vertice a Villa Pamphilj, Giorgia Meloni e Narendra Modi hanno partecipato nel Giardino d'Ingresso alla cerimonia di piantumazione di un gelso nero, donato dal primo ministro indiano alla presidente del Consiglio italiana. I due leader hanno quindi innaffiato l'albero insieme, definendolo "un simbolo di amicizia". 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 20 Maggio 2026

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