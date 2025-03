Meloni e il Manifesto di Ventotene, Bertinotti: “Se fossi stato in Parlamento le avrei tirato un libro”

(Adnkronos) – "Se tu stai parlando di un atto che fino all'altro ieri è stato considerato fondativo della Repubblica italiana – tutti, compreso il Movimento sociale italiano, avevano un atto di rispetto nei confronti di Ventotene che era sempre pluricitata – tu irrompi contro, di fronte a questa trasgressione io, che sono non violento, avrei lanciato un oggetto contundente contro la presidente del Consiglio, facendomi espellere". Lo ha detto l'ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti, ospite ieri sera della trasmissione 'In altre parole' su La7, parlando delle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene. "Bisogna segnalare – ha aggiunto – che un limite è stato oltrepassato. Siccome sono un parlamentare eletto dal popolo, devo comunicare al popolo che così non si può fare in Parlamento nella Repubblica italiana. E allora faccio un atto per cui mi condanno poi, ma intanto ti tiro un libro, che magari anche ti serve". La reazione di FdI non si è fatta attendere. “Siamo ancora in attesa di un cenno da parte dell’Ordine dei giornalisti e della Federazione nazionale della stampa italiana riguardo l’aggressione verbale, e forse fisica, di Romano Prodi a una giornalista di 'Quarta Repubblica' a cui va tutta la solidarietà mia e dei senatori di Fratelli d’Italia – dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – Nell’attesa però siamo costretti a registrare l’ennesima violenza, l’incitamento ad attentare all’incolumità della presidente Meloni da parte dell’ex presidente della Camera, Fausto Bertinotti che, ospite di una trasmissione televisiva, ha affermato che avrebbe lanciato ‘un oggetto contundente contro la presidente del Consiglio’. Parole gravissime, accompagnate da risate più oscene e vergognose delle dichiarazioni di Bertinotti, che continuano a rimanere senza alcuna presa di distanza dalla sinistra. Un clima di violenza figlio delle parole di verità che Giorgia Meloni mercoledì scorso ha espresso alla Camera dei deputati, togliendo il velo di mistificazione che da decenni copre il Manifesto di Ventotene. Alla presidente del Consiglio rinnoviamo il sostegno e la vicinanza, nella consapevolezza che questi attacchi serviranno a rafforzare non solo la sua determinazione, ma anche il consenso degli italiani, che non hanno alcuna intenzione di assecondare i deliri della sinistra”. "La sinistra in questa settimana sta mostrando il suo volto peggiore – dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami – Mercoledì l’indegna gazzarra contro il presidente del Consiglio in Aula a Montecitorio per aver letto e raccontato a tutti quella che è la vera natura, antidemocratica ed antiliberale, del Manifesto di Ventotene. Ieri Romano Prodi, il quale infastidito da una domanda sul Manifesto di Ventotene, che inveisce ed aggredisce una giornalista; ed infine Fausto Bertinotti che, sempre riguardo il Manifesto di Ventotene, in una trasmissione arriva addirittura a dire che avrebbe lanciato ‘un oggetto contundente contro la presidente del Consiglio’. Siamo davvero preoccupati per questi atteggiamenti, che rischiano di avvelenare il clima politico, peraltro già reso delicato come mostrano le continue aggressioni, minacce e intimidazioni di cui sono oggetto esponenti del centrodestra e in particolare Fratelli d’Italia e la stessa Giorgia Meloni. Mi auguro che dopo queste ennesime dichiarazioni finalmente da sinistra arrivino parole chiare di condanna e di censura”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Marzo 2025