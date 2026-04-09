Attualità
Meloni chiude l’informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation
(Adnkronos) – Standing ovation, con il lungo applauso dei parlamentari di maggioranza per Giorgia Meloni, al termine dell'informativa della premier alla Camera. Sulle ultime battute del discorso della presidente del Consiglio, la maggioranza è scattata in piedi battendo le mani per sottolineare le parole della Meloni sul futuro dell’azione di governo.
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Pubblicato il 9 Aprile 2026