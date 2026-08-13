Meloni chiama Curtis: “Tanto, tanto orgoglio, davvero complimenti”

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"Congratulazionissime! Tanto, tanto orgoglio. Sei contenta? Davvero complimenti". Con queste parole la presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, ha videochiamato Sara Curtis dopo lo straordinario successo nei 50 dorso col record del mondo ai campionati europei in corso a Parigi. Alla chiamata hanno partecipato il presidente della Federnuoto e sottosegretario di Stato, Paolo Barelli, e i genitori dell'azzurra, Helen e Vincenzo. Nel corso del colloquio, la premier ha ricordato ironicamente la premiazione dello scorso giugno al Trofeo Settecolli IP, quando l'atleta realizzò anche lì il record europeo sulla stessa distanza: "Non abbiamo portato male, insomma!", suscitando le lacrime di commozione di mamma Helen e la reazione affettuosa di papà Vincenzo: "Me la state facendo piangere troppo, grazie". "Le emozioni sono belle, si merita tutto. Davvero complimenti", ha ribadito Meloni, cui il presidente Barelli strappa una mezza promessa: "Allora ti invitiamo di nuovo al Settecolli, Giorgia. Dopo il record europeo e questo mondiale, vediamo per cosa la premierai. L'importante – ha aggiunto rivolgendosi a Sara – è che tu rimanga brava e seria come sei sempre stata".

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Pubblicato il 13 Agosto 2026