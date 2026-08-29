Meloni celebra al porto di Bari il record del Governo, il centrodestra si raduna in Puglia

Una banchina capace di accogliere oltre diecimila persone, pullman annunciati da diverse zone della Puglia e un palco sul quale, nell’arco del pomeriggio, sono attesi esponenti nazionali ed europei del centrodestra, prima dell’intervento conclusivo di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia ha scelto il porto di Bari per trasformare il traguardo della durata dell’esecutivo in una manifestazione politica nazionale, fissata per il 4 settembre e destinata a richiamare militanti e simpatizzanti anche da fuori regione. L’appuntamento comincerà alle 16 alla banchina 10, nell’area del nuovo terminal crociere, mentre l’intervento della presidente del Consiglio è previsto alle 19; con lei sono attesi tutti i ministri, sottosegretari, parlamentari ed europarlamentari di Fratelli d’Italia, ai quali si aggiungeranno il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, mentre adesioni stanno arrivando anche dalle altre forze della coalizione di Governo. Ci saranno anche i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, sebbene resti ancora da stabilire se parteciperanno direttamente a Bari oppure attraverso un collegamento da remoto, uno degli ultimi dettagli organizzativi ancora da definire per una giornata che FdI punta a costruire attorno al primato di durata rivendicato dal Governo Meloni e al bilancio dell’azione dell’esecutivo, con una particolare attenzione alle politiche per il Mezzogiorno.

“A Bari compiremo un’operazione verità riguardo ciò che ha fatto questo Governo per il Mezzogiorno”, ha spiegato il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato durante la conferenza stampa di presentazione, richiamando anche il dato sulla maggiore crescita del Sud rispetto al Pil del Nord dello 0,2% e definendo la manifestazione “un evento storico”, legato a un traguardo che, secondo il sottosegretario, “tra 20 o 30 anni probabilmente sarà raccontato nei libri di storia”.

L’organizzazione dovrà intanto gestire l’arrivo di migliaia di persone in un’area portuale per la quale sono state individuate diverse modalità di accesso: chi raggiungerà il porto a piedi potrà entrare dal varco Caracciolo e utilizzare una navetta per arrivare al palco, mentre gli autobus accreditati passeranno dal varco della Vittoria; per chi sceglierà l’auto saranno invece disponibili, dalle 15.30, il park and ride di Pane e Pomodoro e il parcheggio dello stadio San Nicola, entrambi collegati alla manifestazione attraverso bus navetta. La mobilitazione è già cominciata anche nelle province, con il capogruppo regionale di FdI Paolo Pagliaro che ha annunciato dieci pullman in partenza da Lecce, mentre alla presentazione dell’iniziativa hanno partecipato, oltre a Gemmato, gli europarlamentari Michele Picaro e Francesco Ventola, i parlamentari Dario Iaia, Filippo Melchiorre e Ignazio Zullo e i consiglieri regionali Giannicola De Leonardis, Tommaso Scatigna e Antonio Scianaro. Sarà dunque Bari a ospitare il passaggio politico con il quale Fratelli d’Italia intende segnare il primato raggiunto dall’esecutivo, ma la presenza annunciata degli alleati e il coinvolgimento dei vertici della coalizione allargano la manifestazione oltre i confini del partito, facendo della banchina 10 il punto di ritrovo del centrodestra nazionale prima che, alle 19, sia Meloni a chiudere dal palco la giornata.



Pubblicato il 29 Agosto 2026