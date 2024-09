Meloni a Cernobbio, incontro con Zelensky

(Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Cernobbio, dove è in corso fino a domani il Forum Ambrosetti. A Villa d’Este la premier ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ieri ha partecipato alla prima giornata di lavori. L’incontro, iniziato attorno alle 9.20, è durato circa 40 minuti. Ai giornalisti che le chiedevano come fosse andato l’incontro, la premier ha risposto: “Bene”. La premier ha poi preso parte al panel moderato dal direttore del ‘Corriere della sera’, Luciano Fontana sulla presidenza del G7 e sul ruolo dell’Italia nello scenario globale. Ieri Zelensky ha archiviato una giornata tra la base tedesca di Ramstein, dove ha incontrato i partner occidentali, e l'intervento al Forum. "Kiev – dice più volte – deve avere la possibilità di colpire in profondità il territorio della Russia. C'è bisogno quindi dell'ok degli alleati, che devono autorizzare l'uso delle armi al di là del confine. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 7 Settembre 2024