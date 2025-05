Melissa Satta chi è, l’ex velina ospite oggi sabato 17 maggio a Verissimo

(Adnkronos) –

Melissa Satta sarà ospite oggi, sabato 17 maggio, a Verissimo. La showgirl ed ex velina torna nel salotto di Silvia Toffanin per condividere un nuovo capitolo della sua vita e la serenità ritrovata con Carlo Gussalli Beretta, l'imprenditore con cui ha ufficializzato la relazione lo scorso giugno. Melissa Satta è nata a Boston il 7 febbraio del 1986 da genitori italiani. Sin da piccola insegue la sua grande passione per la moda, che la porta a 16 anni a iniziare la carriera da modella a Milano. Nel 2005 arriva il suo esordio nel piccolo schermo. Al fianco di Teo Mammuccari, Melissa Satta diventa la valletta nel programma di Canale 5 'Mio fratello è pakistano'. Nello stesso anno, Melissa Satta diventa, insieme a Thais Souza Wiggers, la velina mora di 'Striscia la Notizia'. Nel 2006 veste i panni di attrice e ottiene un ruolo nella fiction Mediaset 'Il giudice Mastrangelo 2'. Dopo Striscia, Melissa viene scelta per affiancare nuovamente Teo Mammucari nella conduzione del game show 'Primo e ultimo', in onda su Italia 1. Ad agosto del 2021 Sky Sport la annuncia come nuova ospite di Sky Calcio Club e conduttrice del programma Gol Deejay. Tra le relazioni di Melissa Satta c’è quella con il calciatore Bobo Vieri, che conosce nel 2006 in Sardegna e con cui inizia una relazione, che dura cinque anni. Nel 2013 è al fianco di Kevin Prince Boateng, e dal loro amore nasce nel 2014 Maddox Prince Boateng, il primo figlio della showgirl. La coppia convola a nozze nel 2016 a Porto Cervo. Dopo alcuni tira e molla, nel 2020 i due si lasciano definitamente. Nel 2022, Melissa Satta comincia a frequentare Matteo Berrettini. Nel 2024, tuttavia, la showgirl rompe col tennista azzurro e inizia una relazione con l’imprenditore Carlo Beretta, suo attuale compagno. Ospite a Verissimo, Melissa Satta aveva parlato della sua storia d'amore: "Sono molto serena, sto bene, sono molto felice. Ringrazio la persona che mi sta accanto". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 17 Maggio 2025