Melania Trump cita l”empatia’ del marito: scattano le risate alla Casa Bianca

(Adnkronos) – Un momento imbarazzante alla Casa Bianca è diventato virale dopo il discorso della first lady Melania Trump durante un evento dedicato alle madri dei militari americani. Nel suo discorso, Melania ha elogiato il marito, il presidente Donald Trump, definendolo un leader forte ma anche empatico. Proprio la parola 'empatia' ha però scatenato le risate del pubblico presente nella East Room. “Molti conoscono mio marito come un forte commander-in-chief, ma la sua empatia trascende il ruolo”, ha detto Melania Trump, interrompendosi mentre in sala si sentivano risatine sempre più evidenti. La first lady si è voltata verso il presidente, che ha reagito con un sorriso e un’alzata di spalle, alimentando ulteriormente l’ironia del momento. Il video della scena è diventato rapidamente virale sui social network, dove migliaia di utenti hanno commentato con sarcasmo la definizione di Trump come “empatico”. Anche diversi media internazionali hanno rilanciato il filmato, trasformandolo in uno degli episodi politici più discussi della giornata negli Stati Uniti. Durante l’evento, Melania Trump ha inoltre ricordato il ruolo delle madri dei soldati americani, definendole “il cuore silenzioso della forza americana”. Successivamente Donald Trump ha preso la parola parlando anche delle tensioni internazionali e della situazione in Iran.

—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Maggio 2026