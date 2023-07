Melania Rea, revocati a Salvatore Parolisi tutti i permessi premio

(Adnkronos) – Il tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato – come si legge sul Corriere della Sera – i 15 permessi premio concessi fino a ottobre a Salvatore Parolisi, detenuto dal 2011, condannato in via definitiva a 20 anni per l'omicidio della moglie Melania Rea. La revoca è arrivata dopo l'intervista rilasciata a Chi l'ha visto? dall'ex caporal maggiore dell’esercito. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Luglio 2023