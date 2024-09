“Meghan? Un diavolo psicotico”: lo sfogo degli ex dipendenti

(Adnkronos) –

Meghan Markle è un "diavolo" che, come capo, ha "momenti psicotici". Lo hanno detto al Daily Beast ex dipendenti che hanno lavorato per la duchessa di Sussex e che, con le loro dichiarazioni, fanno da contraltare agli impiegati che invece, su Us Weekly, hanno definito la moglie del principe Harry il miglior capo di sempre, pronta a regalare ai suoi dipendenti mazzi di fiori appena tagliati e uova fresche, facendoli sentire coccolati. Un impiegato che aveva lavorato precedentemente per Meghan e il principe Harry a palazzo ha detto al Daily Beast: "Ci sono stati molti reali difficili nel corso degli anni, e penso che dopo il malumore della Megxit (quando Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale), i brutti momenti di Meghan siano stati amplificati, distorti e ingigantiti… Ho visto persone che venivano massacrate di persona e al telefono". Ex membri del team di Meghan hanno raccontato anche a Hollywood Reporter che la duchessa era una "dittatrice con i tacchi alti" che riduceva "uomini adulti alle lacrime". La fonte del Daily Beast ha sottolineato che Jason Knauf, che era l'addetto stampa di Meghan quando era membro attivo della famiglia reale, nel 2018 scrisse a Simon Case, allora segretario privato del principe William, dicendo: "Sono molto preoccupato per il fatto che la duchessa sia riuscita a bullizzare due assistenti personali e a far sì che se ne andassero. Il trattamento che gli ha riservato è totalmente inaccettabile". Ha poi aggiunto: "La duchessa sembra intenzionata ad avere qualcuno nel mirino. Li bullizza e cerca di minare la loro sicurezza. Abbiamo ricevuto segnalazioni su segnalazioni da persone che hanno assistito a comportamenti inaccettabili nei suoi confronti". Un'altra persona che lavorò con Meghan prima del suo matrimonio ha dichiarato al sito di informazioni americano: "Ho sempre pensato che fosse una classica narcisista e convincere il suo staff a raccontare a una rivista quanto sia fantastica non fa che confermarlo nella mia mente. È adorabile quando tutto va per il verso giusto, ma è un diavolo quando le cose non vanno bene". Un'altra fonte ha raccontato al Daily Beast la storia di un fiorista che è stato "rimproverato con urla al telefono" per mezz'ora, dopo aver pubblicato online un dettaglio insignificante su un bouquet a cui stava lavorando per Meghan (senza peraltro specificare che la cliente fosse lei). —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 26 Settembre 2024