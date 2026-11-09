Meghan Markle pronta a collaborare con l’Fbi sulle indagini dopo l’arresto del padre

(Adnkronos) – La Duchessa di Sussex collaborerà con gli inquirenti nell’indagine dell’Fbi sul padre Thomas Markle Sr., arrestato venerdì in una struttura sanitaria in Florida, dopo il ritrovamento, in magazzini affittati in tre diversi Paesi – Filippine, Messico e Stati Uniti – di immagini e riviste raffiguranti minori in atti sessuali. Meghan – scrive Point de Vue – ha fatto sapere tramite un intermediario di essere pronta ad assistere gli inquirenti, indipendentemente dal Paese in cui operano. “È molto desiderosa di farlo”, ha affermato la fonte. Profondamente colpita dal caso, Meghan dovrebbe comunque essere domani a Bruxelles con il Principe Harry per partecipare al lancio di ‘Lost Screen’, un’iniziativa incentrata sulla sicurezza dei bambini nel mondo digitale, sostenuta dalla loro Fondazione Archewell. In questa occasione, il Duca di Sussex terrà un discorso molto atteso proprio su questo tema.

Dall’altra parte dell’Atlantico, la madre di Meghan, Doria Ragland, è stata contattata dall’Fbi per identificare il suo ex marito (erano stati sposati dal 1979 al 1987) in una fotografia che ritraeva un uomo con una minorenne nuda. Ha confermato di aver riconosciuto il padre di sua figlia, che all’epoca poteva avere tra i 30 e i 40 anni. Thomas Markle è stato arrestato venerdì e portato davanti a un tribunale della Florida per possesso di materiale pedopornografico. Sembra che sia stato rilasciato dal tribunale e non sia tornato nella struttura di assistenza per malati di Alzheimer dove era stato trasferito dalla figlia Samantha, dopo una conferenza stampa della polizia filippina che ha confermato il ritrovamento di materiale simile nei depositi che aveva affittato nel Paese asiatico. Secondo il Sun , il padre di Meghan si trova attualmente in una nuova casa di cura in Florida.

Suo figlio, Thomas Markle Jr., che aveva allertato la polizia filippina e l’Fbi riguardo ai depositi che il padre affittava, ha dichiarato al Sun on Sunday: “Nelle ultime due settimane ci è voluto molto impegno e il risultato è esattamente quello che serviva: mio padre in manette. È stato un percorso difficile e provo vergogna, dolore e disgusto per mio padre. Ma sono sollevato nel vedere che giustizia è stata fatta. Non lo chiamerò mai più mio padre. È una bestia, un mostro della peggior specie. Anzi, sto persino pensando di cambiare nome. Questa storia mi tormenterà per il resto della mia vita. Che tipo di psicopatico ci vuole per condurre una doppia vita e nasconderla per 60 anni?”.

Se Thomas Markle Sr. verrà riconosciuto colpevole dei molteplici capi d’accusa a suo carico, potrebbe rischiare fino a 70 anni di carcere. La pena massima per possesso di materiale pedopornografico è di 20 anni. Tuttavia, l’Fbi sospetta che abbia prodotto lui stesso le immagini, il che potrebbe comportare una condanna ad altri 30 anni. Se fosse riconosciuto colpevole, il padre di Meghan, che non ha mai conosciuto Archie e Lilibet, i figli del Duca e della Duchessa di Sussex, potrebbe trascorrere il resto della sua vita dietro le sbarre.

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Pubblicato il 9 Novembre 2026