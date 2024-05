Meghan, Harry e l’ondata di regali durante tour in Nigeria: che fine hanno fatto?

(Adnkronos) – Il duca e la duchessa di Sussex hanno ricevuto oltre 20 regali speciali durante il loro tour di tre giorni in Nigeria e hanno potuto portarli a casa senza più dover seguire il protocollo reale. "La coppia è stata inondata da una serie di omaggi, tra cui gioielli, opere d'arte e vestiti", scrive il Sun. Le regole sulle donazioni ai reali – ricorda il tabloid britannico – prevedono che i membri della famiglia non possano accettare alcuni regali offerti loro durante le visite. E i doni provenienti da individui non conosciuti devono essere rifiutati, "laddove vi siano dubbi sulla correttezza o sulle motivazioni del donatore o sul dono stesso". Ma mentre il principe William e Kate Middleton dovranno seguire rigide linee guida per eventuali tour reali che effettueranno, Meghan e Harry hanno più libertà. La coppia ha fatto un passo indietro come membri della famiglia reale senior nel 2020 e ora vive in California con i loro due figli Archie e Lilibet. Pertanto, il viaggio in Nigeria si è svolto a titolo privato, nonostante molti osservatori lo abbiano definito un "finto tour reale". I regali che possono essere accettati dalla famiglia reale sono fiori, cibo e libri, se costano meno di 150 sterline (circa 175 euro). Secondo la Official royal policy, "in tutti i casi, e in particolare nei viaggi ufficiali all'estero, le organizzazioni e gli individui dovrebbero essere scoraggiati dall'offrire regali stravaganti, cioè regali di alto valore monetario". Tutti i regali accettati dalla famiglia reale vengono annotati in un registro rigoroso e molti di essi sono ospitati nella Collezione reale o concessi in prestito a organizzazioni rispettabili. Durante il viaggio, a Harry sono stati regalati due dipinti: uno della sua defunta mamma, la principessa Diana, e un altro di lui e Meghan. Gli sono stati inoltre donati vestiti, tra cui un tradizionale gilet nigeriano e un berretto Hula. Meghan, invece, ha ricevuto un mazzo di rose da una giovane ragazza e un disegno di animali selvatici. Durante una partita di pallavolo, ai Sussex sono state regalate sciarpe tradizionali con i colori della bandiera nigeriana. Hanno anche ricevuto abiti nigeriani completi e magliette personalizzate con la scritta "Harry Dreams Big" e "Meghan Dreams Big". Meghan ha poi avuto in regalo uno scialle da abbinare al suo abito giallo di Carolina Herrera l'ultimo giorno del tour. Le sono stati offerti anche dei bellissimi orecchini pendenti tradizionali in corallo nigeriano e, sia a lei che al marito, sono state donate collane di perline di legno. Un altro regalo che hanno avuto è stato un grande specchio con un dipinto della coppia sul retro. Il duca e la duchessa di Sussex, che hanno definito il loro viaggio in Nigeria "indimenticabile", sono tornati a casa, in California e, al momento di partire, hanno espresso la loro "più profonda gratitudine" per la "straordinaria ospitalità" del Paese. —internazionale/royalfamilynewswebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 16 Maggio 2024