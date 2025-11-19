MegaZeraora: il Pokémon fulmirapido debutta in Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione – Il video

(Adnkronos) – The Pokémon Company International, per mezzo di una nota ufficiale, ha svelato ufficialmente MegaZeraora, una Megaevoluzione mai vista prima del Pokémon misterioso Zeraora, che farà il suo debutto nel pacchetto di contenuti scaricabili a pagamento (DLC) Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione. L'introduzione di MegaZeraora rafforza l'impegno verso l'espansione delle dinamiche di gioco e introduce un nuovo livello di potere nel roster disponibile.La Megaevoluzione ha potenziato drasticamente le capacità di Zeraora, trasformandolo in un concentrato di energia elettrica senza precedenti. Il corpo di MegaZeraora è ora in grado di immagazzinare una carica elettrica pari a dieci fulmini. L'accumulo di questa energia si manifesta in specifiche protuberanze situate sulla fronte, sul petto, sulla schiena e sul dorso delle mani, punti che emettono costantemente un fascio di luce azzurro pallido. Ecco il video di presentazione Di seguito le specifiche ufficiali del nuovo Pokémon: Categoria: Pokémon Fulmirapido Tipo: Elettro Altezza: 1,5 m Peso: 44,5 kg Data di Rilascio e Risorse Ufficiali MegaZeraora sarà disponibile in esclusiva per i possessori dei contenuti scaricabili Leggende Pokémon: Z-A – Megadimensione, il cui lancio è previsto per il 10 dicembre 2025. Il DLC sarà compatibile sia con le console Nintendo Switch che con la più recente Nintendo Switch 2.

Pubblicato il 19 Novembre 2025