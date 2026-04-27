Medylink, il nuovo social network per medici

(Adnkronos) – Intermeeting ha di recente lanciato una piattaforma dedicata esclusivamente ai medici trasformando lo scambio di informazioni da occasionale a continuo. Il sistema, accessibile anche tramite applicazione mobile, organizza la collaborazione per specialità e sottospecialità, permettendo a medici dislocati in diverse strutture ospedaliere di interagire all'interno di un unico ambiente collaborativo. La struttura della piattaforma ricalca le dinamiche dei social network contemporanei, adattandole però alle rigide necessità della professione medica. (KOL) nazionali e internazionali. Questo modello "always on" garantisce che l'aggiornamento e il confronto clinico non siano limitati ai soli eventi congressuali fisici, ma restino costantemente attivi.

Silvia Iliceto, CEO di Intermeeting, ha evidenziato l'accoglienza del progetto da parte della categoria: “La condivisione delle informazioni, di competenze e casi clinici nel mondo sanitario è non solo necessaria ma indispensabile. I medici lo sanno ed è per questo che hanno accolto con favore fin da subito, con migliaia di iscrizioni nella prima settimana, la nuova Community Medylink”. L'adozione di un'interfaccia ottimizzata per i dispositivi mobili risponde all'esigenza di flessibilità della classe medica. Oltre al networking, l'infrastruttura permette di attivare indagini e sondaggi su target specifici, strumenti utili per analizzare le dinamiche della professione e le reali necessità formative o organizzative.Gli utenti possono accedere a forum tematici, serie editoriali e podcast con Key Opinion Leaders “Si tratta di un unico ecosistema che integra community, contenuti e formazione continua con un’esperienza mobile-first”, ha aggiunto Iliceto. “È una community professionale accessibile solo a sanitari attivi che così possono fare networking tra colleghi della stessa area ma di regioni o ospedali diversi, condividendo percorsi e casi come mai prima d’ora”. L'adesione di massa registrata nei primi giorni dal rilascio suggerisce una forte domanda di strumenti digitali capaci di integrare la pratica clinica quotidiana con percorsi di aggiornamento certificati e discussioni multidisciplinari, riducendo le distanze geografiche tra i diversi poli d'eccellenza sanitaria italiani.

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Pubblicato il 27 Aprile 2026