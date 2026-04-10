Attualità

Mediobanca: 80 anni dalla fondazione – la citazione di Leopoldo Pirelli, ‘Ciò che Cuccia vuole, Dio vuole’

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Mediobanca fa ottanta, tra finanza e citazioni. Leopoldo Pirelli, il primo dei grandi privati ad entrare nel consiglio di amministrazione, I'ha vista come l'arbitro supremo della grande finanza (gli attribuiscono la frase, sicuramente ironica, "Cio che Cuccia vuole Dio vuole). Il presidente della Fiat Giovanni Agnelli, il piu forte fra gli azionisti privati, I'ha definita il "collo di bottiglia del capitalismo italiano". Silvio Berlusconi l'ha sempre considerata il salotto buono della borghesia italiana. E' quanto emerge da un articolo sul bilancio dei “primi” quarant’anni, di Marco Borsa, sul Corriere della Sera: data 13 marzo 1988. Si tratta dell'articolo che dimostra maggiore conoscenza delle vicende – reali – di Mediobanca. La profondità dell’analisi storica e la presentazione diacronica di fatti, avvicina questo articolo al volume di Napoleone Colajanni “Il capitalismo senza capitale”. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 10 Aprile 2026

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Mediobanca: 80 anni dalla fondazione – ‘metà soldi e metà consigli’, il detto milanese fatto proprio da Cuccia

12 minuti fa

Caso Almasri, Roma Capitale e decreto sicurezza: l’agenda del Parlamento della prossima settimana

18 minuti fa

Mediobanca: 80 anni dalla fondazione – Melzi d’Eril, ‘ha coniugato rigore e coraggio a beneficio economia italiana’

19 minuti fa

Forum IT & Intelligence 2026, il 14 aprile in Assolombarda edizione dedicata alla “Augmented Voice”

21 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio