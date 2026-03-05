Medico in pensione con 100 giorni di ferie non godute, indennizzo da 60mila euro

(Adnkronos) – Va in pensione con oltre 100 giorni di ferie non godute e ottiene un indennizzo complessivo stimato in 60mila euro. È uno dei casi chiusi nei primi mesi del 2026 da Consulcesi & Partners, network legale specializzato nella tutela dei professionisti del pubblico impiego. La vertenza si è definita con una transazione in pochi mesi, con il riconoscimento di circa 350 euro per ogni giorno di ferie non fruito. L’azienda sanitaria – informa una nota di C&P – ha inoltre provveduto al versamento degli oneri contributivi correlati all’indennizzo, con effetti positivi anche sul trattamento pensionistico del medico. Un caso che riporta al centro non solo il tema economico, ma anche quello della tutela del diritto al riposo, particolarmente delicato nel comparto sanitario – si legge – dove carichi di lavoro prolungati e carenze di organico espongono i professionisti a fenomeni di stress cronico e burnout. Sempre in questo inizio d’anno, C&P ha assistito un altro dirigente medico nella definizione di una transazione giudiziale che ha portato a una liquidazione complessiva di 42.000 euro. Con queste ultime definizioni – per oltre 100mila euro complessivi solo nei primi mesi del 2026 – il network legale ha superato il mezzo milione di euro riconosciuto ai propri assistiti dall’avvio del servizio dedicato alle ferie non godute. Gli ultimi casi seguiti dal network – rende noto C&P – si inseriscono in un contesto di contenzioso in forte espansione su tutto il territorio nazionale. Dall’ultimo monitoraggio del team legale, aggiornato al 28 febbraio 2026, risultano circa 700 pronunce nei soli primi due mesi dell’anno, con una percentuale di accoglimento che si attesta intorno al 98%, mentre i rigetti rappresentano una quota residuale stimata intorno al 2% dei ricorsi presentati. Si tratta di un dato particolarmente significativo se proiettato su base annuale: mantenendo l’attuale andamento, il 2026 potrebbe chiudersi con oltre 4.200 sentenze, consolidando un orientamento giurisprudenziale ormai stabile in favore dei dipendenti pubblici che non hanno potuto fruire delle ferie maturate. Sul piano economico, le sentenze già pubblicate fino al 28 febbraio hanno comportato il riconoscimento di 3,2 milioni di euro a titolo di indennizzo. Se il trend verrà confermato, i legali C&P stimano che a fine anno si potrebbe arrivare a 19,2 milioni di euro di sorte capitale e 9 milioni di euro di spese legali – dettaglia la nota – per un impatto complessivo stimato in oltre 28 milioni di euro, senza considerare i pagamenti spontanei e le transazioni giudiziarie, che ovviamente non possono verificarsi. “Il quadro che emerge – l’analisi di Bruno Borin, responsabile del team legale di C&P – è quello di un contenzioso ormai strutturale, con un orientamento giurisprudenziale che, nei fatti, riconosce in maniera pressoché costante il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute in assenza di effettiva possibilità di fruizione”. Oltre il 90% dei procedimenti intentati dai dipendenti della Pa che hanno cessato l’attività riguarda docenti precari. Tuttavia, le liquidazioni più elevate si registrano nel comparto sanitario e negli enti locali: dirigenti medici apicali: in media oltre 50-60 mila euro; infermieri: oltre 10.000 euro; funzionari di enti locali: oltre 16.000 euro. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti – conclude la nota – hanno evidenziato criticità nella gestione delle ferie arretrate nel Ssn, con stime di oltre 50.000 giornate non godute per il personale in carico a talune amministrazioni regionali. “Secondo la magistratura contabile – chiosa Borin – l’accumulo di ferie pregresse non rappresenta solo una potenziale passività milionaria per le amministrazioni, ma anche un indice di squilibrio organizzativo. La mancata fruizione sistematica del riposo può infatti incidere sulla qualità delle prestazioni e sulla salute psico-fisica del personale, contribuendo ad aumentare il rischio di burnout, soprattutto nei reparti a maggiore pressione assistenziale".

Pubblicato il 5 Marzo 2026