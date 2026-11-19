Gli studenti del semestre filtro della facoltà di Medicina ed Odontoiatria dell’Università di Foggia sono esclusi dalle elezioni studentesche dell’ateneo dauno che si svolgeranno nei giorni 25, 26 e 27 novembre. Lo denuncia in una nota Vincenzo Mundo, presidente dell’associazione studentesca Altavoce, annunciando che “la vicenda è stata sottoposta formalmente al Ministero dell’Università e della Ricerca, sollecitando un intervento prima delle votazioni”. L’associazione spiega che “il Ministero, con la nota del 23 ottobre 2026 in risposta a un quesito della Conferenza dei Rettori, ha scritto che agli iscritti al semestre filtro può ritenersi che debba essere loro riconosciuto il diritto di elettorato attivo e passivo, lasciando agli atenei la definizione delle modalità concrete di esercizio di tale diritto. Diciannove giorni dopo, l’11 novembre, il Senato Accademico presieduto dal rettore Lorenzo Lo Muzio ha stabilito che quegli studenti alle elezioni non voteranno. E non potranno candidarsi”.

“La delibera – fa sapere l’associazione – è arrivata soltanto il 17 novembre, a otto giorni dall’apertura delle urne. Sono gli studenti che affrontano la nuova riforma dell’accesso a Medicina e Odontoiatria. Hanno pagato il contributo entro il 6 agosto, dal 1° settembre riempiono le aule dell’Ateneo, vivono l’università ogni giorno. Usufruiscono di tutti i servizi dell’Ateneo e delle misure per il diritto allo studio, come qualsiasi altro studente. Per UniFg, però, non sono abbastanza studenti per scegliere chi li rappresenta”. “È morta la democrazia all’UniFg”, attacca Mundo, ricordando che, al contrario, la Sapienza di Roma ha ammesso al voto gli iscritti al semestre filtro. “Stessa legge, stessa nota del Ministero, stessi studenti. A Roma votano, a Foggia no – dice Mundo – . Alla Sapienza l’indicazione del Ministero l’hanno applicata. A Foggia è finita nel cestino”.



Pubblicato il 19 Novembre 2026