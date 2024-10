Medicina, Fabio Verdoni nuovo presidente ortopedici pediatrici Sitop

(Adnkronos) – Fabio Verdoni è il nuovo presidente della Sitop, la Società italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica. Responsabile dell'Unità operativa di Ortopedia pediatrica dell'Irccs ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano (Gruppo San Donato), è stato eletto nel corso dell'assemblea dei soci. Succede ad Antonio Andreacchio e resterà in carica fino all'ottobre 2025. "Questa nomina – ha dichiarato Verdoni – riconosce l'impegno che, nel corso della mia carriera, ho speso nel rafforzare il ruolo dell'ortopedia pediatrica all'interno delle strutture ospedaliere, per affermare il valore di questa specializzazione appassionante e, a volte, sfidante. Assumo la presidenza con grande entusiasmo e determinazione, mettendo la mia esperienza al servizio dei colleghi, ma soprattutto vorrei essere d'ispirazione per i giovani medici che decideranno di abbracciare questa specialità". —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 14 Ottobre 2024